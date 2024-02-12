Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,02 грн, евро – 41,15 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 12 февраля, вырос на 5 копеек – до 38,05 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 25 копеек и составляет 41,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,45 грн, евро – по курсу 40,55 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой вырос на 7 копеек – до 41,15 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 12 февраля, повысился на 6 копеек – до 38,10 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,35 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар 12 февраля подорожал в среднем на 9 копеек – до 38,13 грн/доллар, курс евро в обменниках сегодня вырос на 23 копейки – до 41,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,62 грн/долл., таким образом, гривня ослабилась на 5 копеек. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 40,51 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек по-разному.

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