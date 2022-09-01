Юрий Крохмаль отметил, что ряд факторов усиливают девальвационные настроения по отношению к гривне.

Текущий подход к курсу в Украине сохранится. Ближе к отопительному сезону спрос на валюту будет расти.

Об этом рассказал руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии РБК-Украина.

По его словам, курс валют и дальше будет фиксированным. Он отметил, что сделки на межбанке идут близко к верхнему пределу коридора 36,85 - 36,93 гривень за доллар. При этом наличный рынок стабилизировался в диапазоне 40,50 - 40,90 гривень за доллар.

Відео дня:

Крохмаль указал, что бюджет все еще нуждается в эмиссионной поддержке со стороны Нацбанка, а ставки по ОВГЗ не компенсируют обесценивание гривны из-за инфляции.

Что касается евро, то эксперт считает, что доллар продолжит укрепляться в отношении европейской валюты. Экономика Европы страдает из-за войны в Украине, в частности из-за кризиса на энергетическом рынке. Кроме того, в США намерены продолжать борьбу с инфляцией, что может привести к повышению ставок.

"Европейский центральный банк также повышает ключевую ставку, но "отстает", что будет делать доллар более привлекательным", - подытожил Крохмаль.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

НБУ 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: