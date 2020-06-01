Доллар и евро ниже психологических отметок: официальный курс гривни

Гривня по официальному курсу третий день подряд укрепляется к доллару - до 26,82 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 2 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 5 копеек.

Читайте также"Минус" внешней торговли Украины сократился в 33 раза

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,80 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,80/26,82 грн/долл., к евро – 29,78/29,80 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 1 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,87 грн/долл., то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 4 копейки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram