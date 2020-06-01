Гривня укрепляется к доллару: свежий курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 1 июня: 100 USD – 2686,85 грн; 100 EUR – 2992,75 грн

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2686,85 (29 мая – 2690,59)

100 EUR – 2992,75 (29 мая – 2962,34)

Официальный курс гривни к доллару на сегодня установлен на уровне 26,86 гривни/евро, то есть гривня укрепилась к доллару на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

В то же время официальная гривня просела к евро до 29,93 гривни/евро, уступив евро сразу 31 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 29 мая, к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,84/26,87 гривни/доллар, к евро – 29,87/29,90 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 29 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 гривни/доллар, то есть гривня после трех дней падения укрепилась к доллару на 9 копеек.

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