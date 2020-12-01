Вместе с биткоином дорожают и другие основные криптовалюты.

Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки 19,850 тысячи долларов. Предыдущий рекорд был установлен 18 декабря 2017 года, когда за одну монету давали 19,783 тысячи долларов.

Читайте такжеВ день выборов в США биткоин поднялся до рекордного максимума

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"За последний год главная криптовалюта подорожала на 170%, что обусловлено общим повышением интереса инвесторов к рискованным активам и надежд на становление криптовалют общепринятым средством платежа в обозримом будущем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последнюю неделю курс биткоина остается крайне нестабилен - за пару дней до взятия нового рубежа криптовалюта подешевела на 3 тысячи долларов. После установления нового абсолютного рекорда биткоин снова вошел в нисходящую тенденции и сейчас продолжает дешеветь.

Вместе с биткоином дорожают и другие основные криптовалюты.

Что этому предшествовало

Курс биткоин резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил 5 тысяч долларов, в ноябре - 10 тысяч долларов, а в середине декабря почти достиг 20 тысяч долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь.

11 мая 2020 года биткоин пережил третий "халвинг": размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн снизился вдвое - до 6,25 BTC.

В Украине с апреля 2020 года действует закон о финмониторинге. Помимо прочего, он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тысяч гривень, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН