Курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув отметки 19,850 тысячи долларов. Предыдущий рекорд был установлен 18 декабря 2017 года, когда за одну монету давали 19,783 тысячи долларов.
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Об этом сообщает портал ITC.ua.
"За последний год главная криптовалюта подорожала на 170%, что обусловлено общим повышением интереса инвесторов к рискованным активам и надежд на становление криптовалют общепринятым средством платежа в обозримом будущем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последнюю неделю курс биткоина остается крайне нестабилен - за пару дней до взятия нового рубежа криптовалюта подешевела на 3 тысячи долларов. После установления нового абсолютного рекорда биткоин снова вошел в нисходящую тенденции и сейчас продолжает дешеветь.
Вместе с биткоином дорожают и другие основные криптовалюты.
Что этому предшествовало
- Курс биткоин резко вырос в конце 2017 года: в октябре он превысил 5 тысяч долларов, в ноябре - 10 тысяч долларов, а в середине декабря почти достиг 20 тысяч долларов. После этого криптовалюта начала дешеветь.
- 11 мая 2020 года биткоин пережил третий "халвинг": размер вознаграждения за добавление нового блока в блокчейн снизился вдвое - до 6,25 BTC.
- В Украине с апреля 2020 года действует закон о финмониторинге. Помимо прочего, он ввел проверку операций с криптовалютами на сумму более 30 тысяч гривень, а также блокировку криптокошельков и конфискацию криптовалюты за нарушения.
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