Кабмин выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом для того, чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил предоставить малому и микробизнесу кредитные каникулы.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса.

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«Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы», - отметил президент.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы «Доступные кредиты 5-7-9%, а также дополнительно финализируется другая программа - «Новые деньги», по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

«Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программы - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе», - сказал Шмигаль.

Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тыс. безработных.

«Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом», - говорится в сообщении.