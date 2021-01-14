При этом он отметил, что сохранение сотрудничества с МВФ остается ключевым сценарием для Минфина.

Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр государственного бюджета на 2021 год при условии отсутствия сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Читайте такжеМиссия МВФ в Украине: Шмыгаль надеется на получение второго траншаОб этом он сказал в интервью на одной из радиостанций.

"Когда мы готовили проект госбюджета, у нас предусматривалось сотрудничество с МВФ. Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета", - сказал Марченко.

"Я не исключаю разных сценариев. Мы будем предлагать, конечно, ключевой сценарий - сотрудничество с МВФ. Но мы готовы к любым ситуациям", - добавил он.

По словам министра финансов, в 2021 году сумма погашения госдолга Украины составит 468 миллиардов гривень, около 370 миллиардов гривень из которых - внутренние долговые обязательства, сумма обслуживания составит около 159 миллиардов гривень.

"На сегодня у нас достаточно средств на едином казначейском счете, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого нужно сотрудничество с МВФ", - резюмировал Марченко.

Что этому предшествовало

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете Украины на 2021 год.

25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете-2021 год.

Доходы госбюджета-2021 составляют 1,084 триллиона гривень, расходы предусмотрены в сумме 1,320 триллиона гривень.

11 января Миссия Международного валютного фонда в Украине возобновила работу по пересмотру программы stand-by.

Справка УНИАН

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий