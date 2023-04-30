Экспортеры заморозили инвестиции или сократили расходы на рабочую силу.

В апреле производственная активность в Китае неожиданно сократилась, так как производственный сектор, в котором занято около 18% рабочей силы Китая, остается под давлением из-за слабого мирового спроса.

Как сообщает Reuters, экспортеры сообщают о замораживании инвестиций и сокращении расходов на рабочую силу, при том, что в первом квартале вторая по величине экономика мира росла быстрее, чем ожидалось.

Как говорится в материале, замедление роста цен и резкое увеличение банковских сбережений вызывают сомнения относительно спроса.

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Согласно данным Национального бюро статистики, официальный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) снизился до 49,2 с 51,9 в марте, что ниже 50-пунктовой отметки, которая разделяет расширение и сокращение деловой активности на ежемесячной основе.

Это стало первым сокращением с декабря, когда официальный индекс деловой активности в перерабатывающих отраслях составил 47,0 пунктов.

Кроме того, индекс новых экспортных заказов снизился до 47,6 с 50,4 в марте, как показал индекс PMI.

Что происходит с экономикой Китая

В 2022 году впервые за 60 лет в Китае было зафиксировано сокращение общей численности населения. За год китайцев стало меньше на 850 тысяч человек. Причиной демографического кризиса стала пандемия коронавируса.

В январе 2023 года Китай столкнулся с системным кризисом, в котором демографический спад идет рядом с замедлением экономики. Сообщалось, что экономика Китая показала худший результат за полвека.

По состоянию на 18 апреля 2023 года сообщалось, что рост ВВП Китая превзошел прогнозы аналитиков. В первом квартале 2023 года экономика Китая зафиксировала рост ВВП на 4,5%, что превзошло прогнозы аналитиков относительно роста на 4,0% и стало самым сильным приростом за последний год.

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