Рост ВВП Китая превзошел прогнозы аналитиков

В первом квартале 2023 года экономика Китая зафиксировала рост ВВП на 4,5%, что превзошло прогнозы аналитиков относительно роста на 4,0% и стало самым сильным приростом за последний год.

Как говорится в матриалах Национального бюро статистики Китая, после пандемии экономика Китая восстанавливается быстрее, чем ожидалось, Reuters.

Как говорится в материале, инвесторы внимательно следили за данными первого квартала, чтобы оценить темпы восстановления экономики Китая после того, как Пекин резко отменил ограничения на COVID в декабре и ослабил давление против технологических компаний.

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ВВП вырос благодаря увеличению расходов домохозяйств и росту производственной активности на фоне отмены мер по борьбе с коронавирусом в декабре.

Данные за март показали, что розничные продажи, служащие основным показателем потребления домохозяйств, выросли на 10,6% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, производство на заводах страны выросло на 3,9% - несколько меньше прогнозов экономистов.

Между тем, выросла авиационная отрасль страны с открытием Китая для иностранцев. В марте было совершено более 45 миллионов пассажирских авиаперевозок, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост ВВП Китая в прошлом году упал до одного из худших показателей за почти полвека из-за ограничений, связанных с COVID.

Экономика Китая

В 2022 году впервые за 60 лет в Китае было зафиксировано сокращение общей численности населения. За год китайцев стало меньше на 850 тысяч человек.

Причиной демографического кризиса стала пандемия коронавируса. В конце 2022 года страну накрыла мощная волна заражений, убившая за месяц 60 тысяч человек.

На фоне экономических проблем и внутриполитической напряженности Пекин начал прощупывать почву на предмет улучшения отношений с Западом и ослабления связей с РФ.

По состояннию на январь 2023 года китай столкнулся с системным кризисом, в котором демографический спад идет рядом с замедлением экономики. Темпы экономического роста в Китае замедлились до самых низких показателей за последние полвека. Всему виной жесткие карантинные ограничения и спад на рынке недвижимости.

По итогам 2022 года ВВП Китая вырос на 3%, что почти вдвое ниже изначальных ожиданий на уровне около 5,5% и резко контрастирует с темпами роста в 2021 году, когда экономика выросла на 8,4%.

Если не брать в расчет показатели 2020 года, когда из-за начала эпидемии COVID рост экономики Китая составил всего 2,2%, то показатели 2022 года являются самыми худшими для страны с 1976 года – последнего года разрушительной "культурной революции".

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