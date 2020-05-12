В Нацбанке рассказали, как карантин повлиял на депозиты и кредиты

Банки готовы к работе в сложных макроэкономических условиях и должны поддержать восстановление экономики после карантина, отметили в НБУ.

Реформа банковского сектора значительно усилила устойчивость банков, поэтому большинство учреждений смогут избежать необходимости в увеличении капитала, а после выхода из общенационального карантина ключевой задачей банков станет поддержание экономического восстановления страны.

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Об этом сообщается в релизе Национального банка по данным обзора банковского сектора, опубликованном на сайте регулятора.

В релизе сообщается, что введенные из-за пандемии карантинные меры заметно повлияли на работу банковского сектора, в частности, на динамику привлечения депозитов, кредитование и доходность участников рынка. Национальный банк существенно смягчил требования к банкам и расширил возможности по бесперебойному поддержанию ликвидности, однако условия их работы останутся сложными в последующие месяцы из-за ухудшения качества портфеля, рост рисков и уменьшения спроса на услуги.

Отмечается, что в первом квартале чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6%. В частности, в марте - почти на 9%.

«Рост гривневых кредитов произошел из-за сезонности и желания бизнеса уменьшить обязательства по валютным кредитам на фоне девальвационных ожиданий. В общем валютные кредиты сократились за квартал почти на 7%, частично из-за конвертации в гривневые. Снижение в первом квартале учетной ставки стимулировало и удешевление гривневых кредитов для бизнеса до 13,9% годовых», - сообщается в релизе.

Чистые гривневые кредиты населения выросли в январе-марте на 3,2%,а в годовом измерении рост составил 26,6%. Темпы роста кредитов населения в первом квартале замедлились из-за снижения спроса со стороны заемщиков и роста рисков для кредиторов на фоне карантинных мероприятий, а ставки сохранялись на уровне около 34% годовых.

«Доля неработающих кредитов выросла на 0,6%, до 48,9%. Впервые с начала 2017 года выросла доля неработающих кредитов в займах, выданных населению, но в основном из-за эффекта девальвации», - отмечается в обзоре.

Что касается депозитов, то, по данным обзора НБУ, в первом квартале, несмотря на отток во второй половине марта, гривневые вклады населения выросли на 4,4% за квартал, или на 18,5% в годовом измерении. Валютные вклады населения выросли на 14,5%, а их объем за квартал почти не изменился.

«Гривневые вклады бизнеса за квартал сократились на 6,4%, а валютные - выросли на 2,4% в долларовом эквиваленте из-за замедления хозяйственной деятельности в марте и перевода гривневых вкладов в валюту. В январе-феврале банки снижали ставки по депозитам, реагируя на смягчение монетарной политики, но с началом общенационального карантина снижение ставок приостановили, чтобы удержать депозиты», - говорится в релизе.

Как сообщал УНИАН, ранее НБУ заявил о том, что наибольшее потрясение украинская экономика испытает во втором квартале 2020 года.

По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом выражении, уровень безработицы вырастет до почти 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится.