Большинство компаний в Украине сократили доходы из-за коронавируса - опрос

Только 5% компаний-членов AmCham увеличили прибыль за время карантина.

Более 60% компаний сообщили о падении доходов на фоне эпидемии коронавируса и введенного правительством карантина.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Американской торговой палатой в Украине (American Chamber of Commerce, AmCham) среди своих компаний-членов.

"64% компаний-членов наблюдают снижение доходов, и только 5% сообщают об увеличении. 80% компаний удалось сохранить количество работников, 18% - сократили штат. 49% компаний планируют уменьшить инвестиции в Украину", - говорится в результатах опроса.

При этом 78% компаний-членов AmCham уже имеют стратегию выхода из карантина, а 44% планируют свое возвращение в офис уже в июне-июле 2020 года.

"Основной фокус пост-COVID-19 бизнес-стратегий компаний – это диджитализация и онлайн-сервисы, возвращение к "бизнесу как обычно" и сохранение рабочих мест", - приводятся слова президента AmCham Андрея Гундера.

Ожидания бизнеса по времени возвращения доходов к докарантинным значениям отличаются, но большинство компаний прогнозируют возврат к норме на конец 2020 или начало 2021 года, а именно 17% в третьем квартале 2020 года, 24% – в четвертом квартале 2020 года, 16% – в первом квартале 2021 года.

Также сообщается, что среди ключевых долгосрочных беспокойств бизнес-сообщества – экономический и потребительский спад (80%), политическая и макроэкономическая стабильность (51%), невозможность выполнения бизнес-планов (36%) и повторная вспышка COVID-19 (36%).

Справка УНИАН. Американская торговая палата в Украине является частью Торговой палаты США. Палата является старейшей международной ассоциацией Украины, которая работает с 1992 года. Будучи неправительственной некоммерческой организацией, палата представляет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине. Американская торговая палата в Украине тесно сотрудничает с органами государственной власти с целью улучшения бизнес-среды и привлечения прямых иностранных инвестиций, способствуя развитию стабильных, прозрачных и справедливых правил ведения бизнеса в Украине.

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