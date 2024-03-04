Крупнейшая криптовалюта мира в этом году выросла на 50%, большая часть роста приходится на последние несколько недель.

Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта биткоин 4 марта превысила отметку в 64 тысячи долларов и достигла своего двухлетнего максимума.

Как сообщает Reuters, в начале азиатского дня биткоин достиг 64 285 долларов, что является самым высоким показателем с конца 2021 года, и повысился на 2% за последнюю сессию - 63 850 долларов. Рекорд, установленный в ноябре 2021 года, составляет 68 999,99 долларов.

Отмечается, что криптовалюта выросла на 50%, и большая часть роста приходится на последние несколько недель, когда резко вырос объем торгов биткоин-фондами, зарегистрированными в США.

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Меньший конкурент - Ethereum - поднялся на спекуляциях о том, что вскоре у него также могут появиться биржевые средства, что будет стимулировать приток. С начала года он вырос на 50%, хотя в понедельник он составлял 3490 долларов, что немного меньше чем за два года, достигнутые на прошлой неделе.

Биткоин - последние новости

В начале 2024 года произошло ключевое событие для сектора цифровых активов - американские регуляторы одобрили биржевые фонды, инвестирующие в биткоин. Таким образом инвесторы могут получить доступ к токенам через брокерские счета.

В конце февраля сообщалось, что биткоин на пути к самому большому месячному приросту за более чем три года. Это вызвано стремительным поступлением наличных денег в биржевые фонды.

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