Кабмин рекомендует ограничить зарплаты глав госбанков до конца карантина

Рекомендация распространяется на председателей правления, членов правления, а также членов набсоветов госбанков.

Кабинет министров Украины рекомендует ограничить заработные платы руководителей и членов набсоветов государственных банков до десяти минимальных зарплат, что составляет 47 230 гривень, с апреля и до конца карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению коронавируса в стране.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, соответствующая рекомендация была принята в ходе сегодняшнего заседания правительства и в ближайшее время будет направлена ​​наблюдательным советам "ПриватБанка", "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

"Рекомендация распространяется на председателей правления, членов правления, а также членов наблюдательных советов государственных банков. Ограничение должно действовать с апреля 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется установленный карантин", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Кабинет министров ограничил суммой в 47 тысяч гривень уровень зарплат руководства государственных компаний и вознаграждений членов наблюдательных советов на период с апреля и до конца карантина.

С 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.