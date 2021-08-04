Курс гривни к евро ослаб до 31,95 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 5 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,91 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,95 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2690,94 (4 августа – 2684,11)

100 EUR – 3194,82 (4 августа – 3189,13)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,95/26,97 грн/долл., к евро - на уровне 32,04/32,06 грн/евро.

Курс на 4 августа:

Национальный банк Украины на среду, 4 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Автор: Екатерина Жирий