Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,80 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 38,30 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 40 копеек – до 41,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,80 грн/долл., евро – 40,30 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,15 грн.

Курс во время войны

После начала полномасштабного российского втордения в Украину, Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ограничения вступили в силу в мае 2022 года, однако уде 21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что к концу марта безналичный доллар будет колебаться от 36,56 до 36,93 грн/долл.

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозировала, что в конце марта курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 38,3 - 39,1 грн/долл.

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