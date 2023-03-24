Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,10 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 5 копеек – до 38,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 20 копеек и составляет 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,10 грн за долл., евро – 40,70 грн за евро.

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Что происходит с курсо во время войны

После того, как оссия начала полномасштабное вторжение в Украину, Нацбанк отменил ограничения на установление курса. Ограничения были тменены 21 мая 2022 года, при том, что ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Позже Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине до 29 марта в большинстве касс банков будет находиться в коридоре - от 37,90 до 39,40 грн/долл, а безналичный доллар в этот период будет колебаться от 36,56 до 36,93 грн/долл.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что курс доллара в Украине в апреле будет находиться в коридоре 38-38,5 грн/долл., гривня продолжит укрепляться.

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