"ПриватБанк" с июля запускает доступную ипотеку под 9,99%

Доступную ипотеку можно будет получить на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 30% от стоимости жилья.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" с 1 июля 2020 года открывает кредитование в рамках государственной программы "Доступное жилье под 10%".

Читайте такжеЗеленский хочет "дожать" банки до кредитов для населения под 5-6%

Как сообщила пресс-служба банка, такая программа позволит украинцам улучшить жилищные условия на льготных условиях - процентная ставка по кредитам на доступное жилье составит 9,99% годовых.

Отмечается, что доступную ипотеку можно будет получить в "ПриватБанке" на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья. В рамках льготной программы украинцы смогут купить как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию. Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке, ценам, которое предлагается банком.

"По предварительным подсчетам специалистов "ПриватБанка", уже с начала внедрения государственной программы "Доступное жилье под 10%" льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины рассчитывает на оживление спроса украинцев на объекты жилой недвижимости за счет развития ипотечного кредитования, ставки по которым к концу года будут существенно снижены.

По информации Конфедерации застройщиков Украины, в 2019 году в нашей стране было подписано только 13,5 тысячи соглашений ипотечного кредитования жилой недвижимости, что составляет 3-4% от соглашений на рынке жилой недвижимости.

В Конфедерации прогнозируют, что снижение ставки по ипотечным кредитам в Украине вдвое - до 9-10% годовых - позволит увеличить объемы строительных работ в стране на 30-40%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram