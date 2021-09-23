Инвестиции горно-металлургического сектора, одной из основных отраслей экономики Украины, в первом полугодии превысили 34 млрд грн

По данным Государственной службы статистики, при этом капитальные вложения в Украине в целом в первой половине 2021 года выросли на 4,2% и составили 191,1 млрд грн.

Основные направления, в которые сейчас активно инвестирует горно-металлургический комплекс Украины, это повышение качества продукции и выпуск продуктов с более высокой добавленной стоимостью, а также экологические проекты в рамках декарбонизации и перехода к зеленой металлургии.

Крупнейшим инвестиционным проектом отрасли на данном этапе является строительство нового прокатного цеха в Мариуполе, который начала в сентябре горно-металлургическая группа "Метинвест" на площадке Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММКИ).

По данным компании, это масштабный проект строительства с нуля цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона. Общий объем инвестиций в проект превысит 1 млрд долл., что является крупнейшей инвестицией в новое производство за историю независимости Украины.

Стоит отметить, что за весь период группа "Метинвест" вложила в работу своих предприятий 10 млрд долл.

Автор: Иван Бойко