7 ноября 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения турецкой лиры.

В декабре 2021 года потребительские цены в Турции выросли на 13,58%.

Годовой уровень инфляции в Турции за последний месяц 2021 года вырос до 36,1%, что является рекордным показателем за 19 лет правления Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеЭрдоган сменил главу Центробанка на фоне рекордного падения курса лиры

Годовой индекс потребительских цен превзошел средний прогноз опроса на уровне 30,6%.

За прошлый год турецкая лира подешевела на 44% на фоне последовательного снижения учетной ставки турецким центробанком, которой происходило под давлением Эрдогана.

Прогноз на 2022 год:

Эксперты прогнозируют, что к весне 2022 года инфляция может достичь 50%, если денежно-кредитная политика турецких властей не изменится. В Goldman Sachs ожидают, что большую часть года показатель будет оставаться на уровне выше 40%.

Рекордный обвал лиры:

7 ноября 2020 года Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Центробанка страны Мурата Уйсала на фоне рекордного падения турецкой лиры.