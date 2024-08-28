Для последнего обзора в мае МВФ провел встречи в Киеве с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами, а также в Варшаве.

Международный валютный фонд встретится с украинскими чиновниками на следующей неделе, чтобы рассмотреть бюджетный прогноз охваченной войной страны и решить, следует ли выделять следующие 1,1 млрд долларов из программы помощи на сумму 15,6 млрд долларов.

Команда МВФ посетит страну примерно на неделю, начиная с 4 сентября, по словам людей, знакомых с планами, которые попросили не называть их имена до их публичного объявления, пишет Bloomberg.

Для последнего обзора в мае МВФ провел встречи в Киеве с украинскими властями и другими заинтересованными сторонами, а также в Варшаве, Польша.

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Перед поездкой сотрудники МВФ, работающие с Украиной, примут участие в неформальной встрече в четверг с исполнительным советом фонда, чтобы проинформировать их о последних новостях о кредите для Украины, по словам одного из людей.

Сотрудничество Украины и МВФ

Базирующийся в Вашингтоне фонд одобрил программу кредитования в марте 2023 года, согласившись впервые за почти 80-летнюю историю предоставить кредит стране, находящейся в состоянии войны. В конце июня он одобрил выплату в размере 2,2 млрд долларов.

Главной заботой Киева перед визитом является завершение сделки между странами Большой семерки, которая разблокирует 50 миллиардов долларов помощи за счет прибыли от замороженных активов российского центрального банка. Ясность в отношении этих средств будет необходима Украине, чтобы показать, что ее бюджетные требования будут выполнены, что является ключевым компонентом для дальнейшей поддержки МВФ.

Эти средства должны поступить на Украину к концу года, согласно соглашению Большой семерки в июне. Но план был осложнен требованиями, выдвинутыми США, и риском того, что Венгрия замедлит любое общеевропейское решение о поддержке Киева или санкциях против России.

Любое финансирование окажет крайне необходимую поддержку Украине, поскольку война затянется за пределы отметки в 2,5 года. Помимо новых средств, в среду страна получила широкую поддержку держателей облигаций для реструктуризации 20 миллиардов долларов зарубежного частного долга, обеспечив столь необходимое облегчение долгового бремени.

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