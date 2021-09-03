По словам эксперта, население начнет присматриваться к валюте, как привлекательному для сбережений и инвестиций инструменту.

До 10 сентября курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 26,8-27,17 грн/$.

Такой прогноз озвучил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, сообщает "Обозреватель".

Читайте такжеДоллар в обменниках перешагнул психологическую отметку и продолжает идти вверх

По словам эксперта, у доллара нет поддержки в виде стабильного спроса на валюту, также на данный момент нет причин для снижения гривни.

"Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса, для того, чтоб расти", – отметил аналитик.

По его словам, население начнет присматриваться к валюте, как привлекательному для сбережений и инвестиций инструменту.

"Для валют развивающихся стран, таких как гривна, это станет поводом подешеветь", отметил эксперт.

Он также добавил, что среди факторов, которые могут оказывать влияние на накопительные настроения внутри страны нужно учитывать внешние события: изменение процентных ставок в мире, инфляционные риски, темпы роста цен на экспортируемые Украиной товары.

Курс на 2 сентября:

Национальный банк Украины на четверг, 2 сентября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,00 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Елена Коваленко