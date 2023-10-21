К этому времени Кабмин должен подготовить план реформ, которые утвердят европейцы

Европейский союз должен в декабре принять окончательное решение о создании фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые наше государство будет получать в течение следующих четырех лет при условии выполнения определенных требований. Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев.

По его словам, до этого момента правительство должно разработать и предоставить ЕС "План Украины". "Это программа базовых экономических реформ, перечень индикаторов, которые мы выполняем. Ежеквартально их проверяют, если индикаторы выполнены, то нам в бюджет оказывают поддержку. Это одна часть программы, на это распределяется 39 миллиардов евро за четыре года", - отметил он.

Соболев напомнил, что в следующем году Украина планирует получить по этой части программы сотрудничества 18 миллиардов евро на покрытие дефицита государственного бюджета.

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Еще 8 миллиардов евро помощи от Евросоюза - это компенсация разницы процентных ставок по кредитам для украинского бизнеса. Благодаря этому в правительстве рассчитывают привлечь в экономику 30 миллиардов евро инвестиций.

Что касается разработки "Плана Украины", то, по словам Соболева, первую его версию Минэкономики должно презентовать в первую неделю ноября, а финальная версия будет готовой уже в декабре.

Также он отметил, что одним из условий плана является реформа государственных органов аудита - Госаудитслужбы и Счетной палаты. Кроме того, Евросоюз создаст независимый аудиторский совет, Европейский суд аудиторов и специальный офис, которые будут контролировать, как используются средства, предоставленные Украине.

Спецфонд ЕС для Украины

Европейский парламент в начале сентября поддержал инициативу по созданию фонда Ukraine Facility, который предусматривает предоставление макрофинансовой помощи объемом до 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

17 октября Европейский парламент усовершенствовал и одобрил предложение по фонду в размере 50 миллиардов евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в следующие четыре года.

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