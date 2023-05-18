Детальное предложение по увеличению капитала будет подготовлено к концу этого года.

Европейский банк реконструкции и развития планирует увеличить собственный капитал на 3-5 миллиардов евро, с целью и дальше продолжать и наращивать поддержку Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте Банка, ЕБРР уже выделил 3 миллиарда евро для Украины в 2022-2023 годах, однако Украине потребуется еще больше помощи. Так, по последним международным оценками, стоимость послевоенного восстановления может достигать 411 миллиардов долларов.

Таким образом, акционеры банка согласились с тем, что увеличение капитала на 3–5 млрд евро позволило бы продолжить инвестиции в поддержку Украины без необходимости систематического распределения рисков.

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"Мы горячо приветствуем это решение. Это отражает обязательство наших акционеров поддерживать Украину и доверие наших акционеров к ЕБРР в поддержке Украины как во время войны, так и в последующем послевоенном восстановлении", - отметила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Она также заявила, что детальное предложение по увеличению капитала будет подготовлено к концу этого года.

В сообщении Банка также говорится, что в случае одобрения увеличения капитала это станет третьим случаем, когда акционеры согласились увеличить его капитальную базу.

ЕБРР и помощь Украине

ЕБРР продолжает предоставлять средства для поддержки экономики Украины во время войне. В частности, недавно Кабмин принял решение привлечь 200 миллионов евро от ЕБРР для закупки дополнительных локомотивов и оборудования для "Укрзализныци" с целью восстановить железнодорожніе корридорі с Евросоюзом.

Также в начале года Банк выделил "Нафтогазу" 3 млрд грн на экстренные закупки газа. Кроме того, ЕБРР примет участие в строительстве больницы скорой помощи в Киеве.

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