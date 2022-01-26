Расширение программы ожидается в течение месяца.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал расширение перечня услуг, на которые можно потратить деньги за вакцинацию, полученные по программе "еПоддержка".

Об этом идет рев его посте в Telegram.

"По инициативе Президента Владимира Зеленского планируем расширить программу на коммунальные услуги", - объявил Шмыгаль, не раскрывая деталей.

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Президент Владимир Зеленский накануне сообщал, что такая опция появится для пожилых людей.

"В течение месяца мы дополнительно расширим программу для пожилых людей - у них будет возможность использования этих средств на оплату коммунальных услуг", - анонсировал глава государства.

Напомним, в рамках программы "еПоддержка" полностью привитые граждане Украины с 19 декабря могут получить 1 тысячу гривен.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен тем, кто сделает бустерную прививку от COVID-19.

Эти средства можно потратить на приобретение книг, абонементов в спортзалы, билетов для путешествий внутри страны посещения кинотеатров, театров и тому подобное.

С недавних пор в перечень направлений, на которые можно тратить "ковидную тысячу" также есть лекарства. Эти деньги могут использовать с такой целью украинцы в возрасте от 60 лет. Такое же право впоследствии хотят предоставить и лицам с инвалидностью первой группы (независимо от возраста).

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