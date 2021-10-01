Национальная валюта продолжает свое укрепление.

Гривня в октябре продолжит укрепляться по отношению к доллару и евро, к концу месяца доллар будет стоить на уровне 26,0-26,6 грн, евро 30,0-30,6 грн.

Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, пишет "РБК-Украина".

Эксперт связал укрепление национальной валюты с благоприятной конъюнктурой во внешней торговле. Как пояснил он, несмотря на снижение мировых цен на железную руду, цены на аграрную продукцию все еще находятся на комфортных уровнях.

"Положительно на курсе сказывается и августовское распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до 31,5 млрд долларов, максимального значения за девять лет. Если проходящая сейчас онлайн-миссия МВФ закончится соглашением о выделении нового транша кредита, это сможет придать дополнительный импульс укреплению гривны", - подчеркнул Иосуб.

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В сентябре гривня, напоминает он, снова продемонстрировала укрепление к доллару и евро. Это произошло десятый месяц подряд - с декабря 2020 года.

Ранее эксперты прогнозировали, что к концу сентября 2021 года курс доллара выйдет на новые цифры.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривни к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.

Автор: Юрий Годован