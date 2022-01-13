Ранее Фонд госимущества сообщил о поступлении средств за реализацию предприятия в государственный бюджет.

Представитель Государственного бюро расследований входил в состав межведомственной аукционной комиссии, которая согласовывала условия приватизации и стартовую стоимость АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший "Большевик"). Соответственно, арест акций предприятия со стороны ГБР является попыткой давления на бизнес и срыва приватизации, а не защитой государственных интересов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил юрист Александр Леменов.

"Действия силовиков в ситуации с "Большевиком" вызывают кучу вопросов. Однако самое главное это то, что уполномоченный представитель ГБР входил в состав аукционной комиссии по приватизации активов АО "ПКМЗ", присутствовал на заседании и согласовал стоимость предприятия, и условия приватизации завода", - отметил Леменов.

Информация по участию представителя ГБР в аукционной комиссии подтверждается и в сообщениях ФГИУ об утверждении условий приватизации и стоимости предприятия.

В состав комиссии также входили представители Министерства экономики, АО "ПКМЗ", Укроборонпрома, КГГА, СБУ, Национальной полиции. Кроме того, был привлечен представитель советника по приватизации - компании KPMG, входящей в четверку крупнейших международных аудиторских компаний мира. Именно KPMG осуществляла оценку рыночной стоимости "Большевика".

Несмотря на это, 13 декабря ГБР сообщили об аресте акций предприятия из-за незаконного отчуждения предприятия по заниженной стоимости.

"Фактически ГБР одной рукой согласовывает приватизацию ПКМЗ, а другой - пытается ее сорвать. Поэтому теперь эти заявления выглядят не как защита экономических интересов государства, а как банальная попытка в последний момент выбить из победителя "финансовые бонусы". Подобные абсурдные действия представителей этого органа правопорядка - очередной удар по украинскому инвестклимату, который и так находится на уровне плинтуса", - резюмировал Леменов.

27 октября 2021 года состоялся аукцион по приватизации 100% акций АО "ПКМЗ". Победителем торгов стало ООО "Дженерал Коммерс", финальная стоимость приватизации актива составила 1,43 млрд грн.

Позже, 29 декабря 2021 года, Антимонопольный комитет Украины своим решением разрешил приватизацию активов предприятия.

Ранее Фонд госимущества сообщил о поступлении средств за реализацию предприятия в государственный бюджет.