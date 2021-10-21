Существующая конъюнктура рынка имела следствием укрепление гривни на более чем 7% с начала года.

Укреплению курса гривни способствует ряд факторов, в частности рост цен на основные товары украинского экспорта и стремительный рост валютных поступлений от экспорта IT-услуг и трудовых мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий во время брифинга.

"Что касается факторов, которые обусловливают ревальвацию гривни, - благоприятная конъюнктура мирового рынка для основных товаров украинского экспорта, собственно она является главным драйвером доминирования предложения валюты во втором полугодии. Экспорт рос ввиду высоких цен на основные экспортные товары. Среди причин роста цен - активное восстановление мировой экономики, накопление производственных и продовольственных запасов, введение экспортных пошлин на поставки зерновых отдельными странами", - сказал Гелетий.

Он отметил, что в 2021 году уже собран рекордный урожай ранних зерновых, а также ожидаются высокие показатели для других сельскохозяйственных культур.

Кроме этого, по его словам, объемы продаж предприятий горно-металлургического и агропромышленного комплексов достигли долгосрочных рекордов, в частности осенью.

"Также заслуживает внимания стремительный рост источников валютных поступлений от экспортеров IT-услуг и трудовых мигрантов – за 8 месяцев 2021 года объем экспорта IT-услуг достиг 4,3 млрд долл., что на 32% больше, чем прошлогодний уровень, а переводы достигли 9,1 млрд долл., что на 19% больше, чем в прошлом году", - отметил заместитель главы НБУ.

Также он сообщил, что отдельные предприятия государственного сектора осуществили заметный вклад в увеличение предложения валюты.

По словам Гелетия, одновременный рост спроса на валюту, который был вызван значительным увеличением репатриации дивидендов, увеличением потребления, ростом цен на энергоресурсы, отстал от роста предложения. И в условиях плавающего курса такая конъюнктура рынка имела следствием укрепление гривни на более чем 7% с начала года.

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"Относительно действий НБУ в направлении интервенций отмечу, что с начала июня предложение валюты стало заметно доминировать, Нацбанк возобновил активные интервенции по покупке валюты в резервы. Если в январе-мае их объем составлял 221 млн долл., то по результатам июня-октября это около 1 млрд 800 млн, и только в октябре мы выкупили в резервы более 660 млн долл. По результатам года сальдо интервенций составляет 2 млрд 140 млн долл.",- сказал он.

Гелетий добавил, что укрепление гривни способствует сдерживанию инфляционных процессов, а также формирует у участников рынка адекватные представления о валютных рисках, так как курс может двигаться как в сторону ревальвации, так и в сторону девальвации.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 21 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,21 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 21 октября, укрепился на 5 копеек – до 26,35 грн/долл.

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Автор: Екатерина Жирий