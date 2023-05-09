Расходы на фонды оплаты труда в министерствах будут сокращены от 8% до 23%.

Чтобы сократить дефицит госбюджета Украины в 2023 году государство урежет расходы на аппараты всех гражданских ведомств. Расходы на фонды оплаты труда в министерствах будут сокращены от 8% до 23%.

Сокращение расходов предполагается в соответствии с законом о госбюджете. Как говорится в материале ЭП, для сокращения дефицита госбюджета госслужащим уберут все надбавки и оставят только "голые" ставки.

Сокращение расходов составит

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Минэкономики - минус 8% по сравнению с 2022 годом до 431,3 млн грн.

МИД – минус 10% до 275,6 млн грн.

Минздрав – минус 23% до 115,6 млн грн.

Минцифры – минус 9% до 173,7 млн грн.

Минфин - минус 10% - до 425,47 млн. грн.

Дефицит госбюджета

Национальный банк в апреле улучшил прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%, а также ожидает, что в 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

Согласно инфляционному отчету Национального банка, в 2023 году дефицит государственного бюджета увеличится до более 26% ВВП без учета грантов в доходах, несмотря на ожидаемый возврат довоенного уровня налогообложения и усиление администрирования налогов.

"Значительный дефицит бюджета, как и в 2022 году, стал возможным благодаря беспрецедентной международной финансовой поддержке. В I квартале 2023 года получено почти 11 млрд долл. США. Ожидается, что в 2023 году объемы международного финансирования превысят 42 млрд долл. США и дальше будут постепенно снижаться, хотя и оставаться значительными", - сообщается в отчете.

"До уменьшения рисков безопасности преимущество будет предоставляться сектору обороны и безопасности", - отметили в НБУ.

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