Налоговая намерена перевыполнить план по сборам на 15 миллиардов гривень

С начала года в общий фонд госбюджета ожидаются поступления 352,5 миллиарда гривень платежей, которые контролируются Госналогслужбой.

По результатам января-августа текущего года в общий фонд государственного бюджета ожидаются поступления 352,5 миллиарда гривень платежей, которые контролируются Государственной налоговой службой, что на 14,6 миллиарда гривень превышает план Министерства финансов Украины, который определен в размере 337,8 миллиарда гривень.

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Об этом заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Алексей Любченко во время селекторного совещания, посвященного празднованию государственного праздника - Дня Независимости Украины, сообщила пресс-служба ГНС.

"По итогам 8-ми месяцев текущего года не только устранено отставание, допущенное за январь-апрель в сумме 11,7 миллиарда гривень, но и ожидаются поступления со значительным перевыполнением индикатива на 14,6 миллиарда гривень", - цитирует пресс-служба главу ГНС.

Прогноз поступлений налогов

Согласно сообщению, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ожидается рост поступлений размером в 49,3 миллиарда гривень, или на 16,3%, в т.ч. по НДС - на 5,4 миллиарда гривень, что в 1,6 раза больше. При сокращении ВВП в первом полугодии 2020 года на 6,5% (в том числе за второй квартал - на 11%), темп роста совокупных поступлений платежей, контролируемых ГНС, за 8 месяцев этого года составляет 10,1%.

Что этому предшествовало

Налоговые поступления в сводный бюджет Украины, контролируемые Государственной налоговой службой (ГНС), в январе-июле 2020 года выросли до 461,7 миллиарда гривень, что на 55,1 миллиарда гривень, или на 13,6%, больше показателя за аналогичный период 2019 года.

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Автор: Максим Удочкин