В Минфине похвастались успехами программы доступных кредитов для бизнеса

При этом более 1200 заявок бизнеса на участие в данной госпрограмме были отклонены банками.

Украинские банки-участники правительственной программы кредитования для предпринимателей "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 15 мая предоставили бизнесу 462 кредита на общую сумму 283,5 миллиона гривень.

Читайте такжеРада запретила штрафовать за просрочку платежей по кредитам для бизнеса

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины со ссылкой на итоги первых ста дней действия данной программы.

В частности, 57% выданных банками-участниками кредитов были предназначены для предприятий отрасли сельского хозяйства, тогда как на представителей из сферы торговли и производства пришлось 17% выданных кредитов, а предпринимателям, занимающимися промышленной переработкой, было выдано 6% кредитов.

Отмечается, что в региональном разрезе наиболее действенной данная программа оказалась в Кировоградской и Винницкой областях, в которых было оформлено по 9% от общего объема кредитов.

"На втором месте - Полтавская область (7%). Лишь немного отстали от лидеров предприниматели Черкасской (6%) и Хмельницкой (6%) областей", - отметили в пресс-службе Минфина.

Также сообщается, что, несмотря на то, что сотни предпринимателей уже получили кредитную поддержку для развития бизнеса, тысячи других бизнесменов получают отказы от банков-партнеров.

Так, по состоянию на 15 мая текущего года 1241 заявка бизнеса была отклонена банками.

По данным пресс-службы Минфина, среди самых распространенных причин отказа - необоснованность бизнес-плана (26%), недостаточная кредитоспособность (22%) и деловая репутация (20%).

Также сообщается, что на днях Фонд развития предпринимательства планирует подписать договоры о сотрудничестве практически со всеми банками, которые были согласованы Советом фонда, после чего данная программа будет внедряться через 17 уполномоченных банков, которые являются лидерами в кредитовании малого и среднего бизнеса на банковском рынке Украины.

По данным Минфина, на сегодняшний день воспользоваться поддержкой программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже могут клиенты "Укргазбанка", "Ощадбанка", "ПриватБанка", "Укрэксимбанка", банков "Львов", ПУМБ, "Альянс", "Райффайзен Банка Аваль", "ТАСкомбанка", "Востока" и "Кредобанка".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.

Фонд будет реализовывать программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.