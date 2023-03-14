По данным Coin Metrics, Bitcoin вырос более чем на 7% до 26 110,50 долларов.

Стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает расти. Впервые с лета 2022 года цена Bitcoin подскочила выше 26 тысяч долларов на фоне последних данных по инфляции в США.

По данным Coin Metrics, Bitcoin вырос более чем на 7% до 26 110,50 долларов.

После того, как стало известно, что в США обанкротился Silicon Valley Bank, кредитовавший стартапы Кремниевой долины, Bitcoin вырос примерно на 28,5%. Также скачок совпал с последними данными индекса потребительских цен, которые показали рост на 0,4% в феврале.

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Ранее сообщалось, что 10 марта Bitcoin подешевел на 8% до отметки в менее 20 тысяч долларов.

Крах банков SVB и Signature в США - что сообщалось

Как писал УНИАН, на фоне краха двух крупных банков Silicon Valley Bank и Signature Bank в США, американский лидер Джо Байден назвал банковскую систему США "безопасной" и пообещал усилить банковское регулирование.

Байден заверил, что депозиты клиентов будут защищены: "Американцы могут быть уверены, что банковская система в безопасности. Ваши депозиты будут там, когда они вам понадобятся".

Отмечалось, что после ситуации с этими банковскими учреждениями американские регуляторы были вынуждены принять ряд чрезвычайных мер. По данным СМИ, это может спровоцировать более широкий кризис.