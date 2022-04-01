Проект документа рассмотрят министры финансов стран ЕС.

Европейская комиссия предложила схему обмена украинцами наличной гривны на валюту государств-членов Европейского Союза. Предлагается установить максимальный объем в размере до 10 тысяч гривень на человека.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Одна из неотложных потребностей беженцев - это обмен их гривневых банкнот на валюту тех стран, где они находятся. Сегодняшнее предложение направлено на создание скоординированного подхода между всеми государствами-членами ЕС, чтобы они предлагали одинаковые условия обмена гривневых банкнот для спасающихся из Украины", - говорится в сообщении.

Так, в Еврокомиссии предложили установить максимальную сумму на одного беженца в размере до 10 тысяч гривень. При этом обмен валют должен проходить по курсу, который устанавливает Национальный банк Украины. Украинцы, которые захотят обменять гривни, должны будут подтвердить, что они пользуются временной защитой в ЕС.

В то же время каждая страна-член ЕС будет договариваться с банками, которые будут заниматься обменом гривни, об учете беженцев, обратившихся для получения услуги. Также государства будут договариваться с НБУ о выкупе гривни. Предполагается, что решение будет работать три месяца.

Теперь проект документа рассмотрят министры финансов стран ЕС на заседании 5 апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и спасаться от ужасов войны, как на территории Украины, так и за границей.

29 марта еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщил, что дети составляют половину беженцев из Украины, прибывших в Евросоюз.

В ООН заявили, что по состоянию на 30 марта из Украины за пять недель полномасштабной войны выехали 4 миллиона беженцев.

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