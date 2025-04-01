Одной из причин этого называют неспособность университета защитить студентов в кампусе от антисемитской дискриминации.

Новоизбранная администрация начала проверку, которая направлена на борьбу с антисемитизмом в Гарвардском университете, что может привести к замораживанию федерального финансирования заведения на сумму до девяти миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times.

"Неспособность Гарварда защитить студентов в кампусе от антисемитской дискриминации - при этом продвигая раскалывающие общество идеологии вместо свободного исследования - поставила его репутацию под серьезную угрозу", - заявила министр образования США Линда Мак-Мэн.

На кону контракты на сумму 256 млн долларов и многолетние грантовые обязательства на сумму 8,7 млрд долларов.

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Напомним, ранее Трамп и Республиканская партия начали активные меры против представителей американского высшего образования, обвиняя их, в частности, в распространении антисемитизма.

В Гарварде уже предприняли шаги, направленные на то, чтобы избежать подобных обвинений. Так, университет создал рабочую группу, призванную бороться с проявлениями антисемитизма.

Очевидно, ситуация далека от своего решения. Напомним, недавно в администрации Трампа начали проверки федеральных грантов и контрактов Колумбийского университета.

Причиной этого шага называли случаи антисемитизма, которые фиксировали во время пропалестинских акций.

Американское образование - главное

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральное финансирование для колледжей, школ и университетов могут прекратить из-за протестных действий. Более того, агитаторов могут сажать в тюрьмы, а если последние являются иностранцами, то могут отправить в страны, из которых они прибыли.

Напомним также, что недавно новоизбранный президент США подписал указ о начале ликвидации Департамента образования - это было одним из его предвыборных обещаний. Как заявили в Белом доме, новый указ расширит образовательные возможности, а также позволит родителям улучшить результаты учеников.

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