Почем доллар в обменниках: свежие курсы валют

Стоимость доллара в столичных обменниках остается на уровне 27,40 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 22 апреля, остается на уровне 27,40 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 6 копеек - до 29,69 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,05 грн за доллар, евро – 29,10 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 22 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,08 грн/долл., то есть гривня просела к доллару на 1 копейку.