В Украине подешевел доллар: курсы валют
08:25, 17 апреля 2020Финансы
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Гривня по официальному курсу после двухдневного снижения выросла к доллару - до 27,20 грн/долл.
Курс к евро также вырос - до 29,63 грн/евро / фото УНИАН
Национальный банк Украины на пятницу, 17 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 грн/долл., то есть, гривня после двухдневного снижения выросла к доллару на 2 копейки.
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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,63 грн/евро, что на 1 копейку выше предыдущего показателя.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 16 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,22 грн/долл., то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 13 копеек.
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