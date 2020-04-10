Украинцы забрали из банков часть депозитов

Объем депозитов в украинских банках за март сократился на 3,6% в гривне, на 2,5% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за март сократился на 3,6% – до 635,2 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,5%, до 17,5 млрд долл.

Читайте такжеВ Нацбанке заверили, что ограничений на снятие депозитов не будет

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов сократился на 0,9%, валютных – вырос на 1%.

В то же время, остатки по гривневым кредитам выросли на 3,3% за март и на 1,9% с начала года - до 620,6 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам сократились на 1,1% за март и на 3,4% с начала года - до 14,6 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,7 млрд грн, валютных – на 28,5%, до 17,2 млрд долл.