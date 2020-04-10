Всемирный банк выделил Украине $50 миллионов для поддержки уязвимых слоев населения

Также будет выделено 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом.

Украина получит дополнительные средства от Всемирного банка в размере 150 млн долларов, в частности, 50 млн долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период пандемии COVID-19 и 100 млн долларов для улучшения уровня социальной защиты в целом.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на результаты встречи представителей правительства Украины и Всемирного банка, прошедшей в Киеве.

«Уже в мае этого года Украина получит 50 млн долларов для усиления социальной поддержки населения во время мер, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и сняты ограничения на назначение этого вида поддержки тем, кто из-за карантина потерял работу», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предоставляются в качестве дополнительного финансирования для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который внедряется Минсоцполитики при поддержке Всемирного банка с 2014 года. Средства будут перечисляться в государственный бюджет Украины при условии обеспечения правительством повышения эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения, внедрения дополнительных социальных услуг для получателей социальной помощи с целью преодоления бедности.

«При этом предполагается расширение программы помощи малообеспеченным семьям с целью содействия всестороннему и справедливому охвату уязвимых слоев населения, осуществление мер по снижению зависимости получателей от социальных выплат, повышение адресности программы жилищных субсидий путем усиления контроля за правильностью их предоставления и другие меры, призванные обеспечить эффективность социальной поддержки и улучшить качество жизни населения», - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Как сообщал УНИАН, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила о создании делегации для участия в переговорах о выделении Международным банком реконструкции и развития 150 млн долларов для поддержки незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.