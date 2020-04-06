Гривня укрепляется третий день подряд: сколько стоит доллар

Официальная гривня укрепилась к доллару на 14 копеек, к евро - на 18 копеек.

Национальный банк Украины на вторник, 7 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,24 гривни/доллар, гривня третий день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 14 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,38 гривни/евро, что на 18 копеек выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,18/27,21 гривни/доллар, к евро – 29,33/29,36 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 6 апреля, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 15 копеек – до 27,60 гривни за доллар, стоимость евро - на 20 копеек до 29,90 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 апреля провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 миллиона долларов.

30 марта НБУ передал банкам 180 миллионов долларов наличной валюты, на прошлой неделе - 130 миллионов наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.