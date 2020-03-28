Коронавирус в США: Трамп подписал закон о помощи экономике на $2,2 триллиона

Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере 1 тысячи 200 долларов американцам с доходом до 75 тысяч долларов в год.

В пятницу, 27 марта, президент США Дональд Трамп в связи с пандемией коронавируса подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере 2 триллионов долларов.

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Об этом Трамп сообщил в Twitter.

«Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории - вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 триллиона долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны», - написал Трамп.

Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере 1 тысячи 200 долларов американцам с доходом до 75 тысяч долларов в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом 367 миллиардов долларов, а также выделение 500 миллиардов долларов для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

Как сообщал УНИАН, в США число зарегистрированных заражений коронавирусом в пятницу, 27 марта, превысило 100 тысяч человек.

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