Госдолг Украины незначительно сократился - до $83,4 миллиарда

В гривневом эквиваленте госдолг за этот период также сократился почти на 1,5%, до 2,048 трлн грн.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за февраль 2020 года незначительно сократился в долларовом эквиваленте на 0,02% - до 83,38 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период также уменьшился почти на 1,5% - до 2,048 трлн грн.

Согласно сообщению, фактором влияния на колебания суммы государственного долга была девальвация гривни по отношению к доллару, которая по данным Национального банка Украины в феврале составила 1,8%.

Также сообщается, что в феврале Минфин провел четыре аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых привлек в госбюджет 14 млрд грн.

По данным министерства, расходы государственного бюджета по погашению госдолга в феврале текущего года составили 20,1 млрд грн, а на обслуживание - 7,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.

На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.