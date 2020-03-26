В правительстве заявили о невозможности выселения граждан из жилья за долги по коммуналке

Чернышов подчеркнул, что своевременная оплата услуг ЖКХ является залогом стабильной работы предприятий отрасли.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил, что при имеющейся задолженности за жилищно-коммунальные услуги граждан не могут выселить из жилья, но призвал украинцев вовремя их оплачивать для стабильной работы отрасли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития громад и территорий.

«Принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья, принадлежащего на праве частной собственности гражданам Украины, при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги, запрещено», – цитирует пресс-служба Чернышева.

По его словам, за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг также нельзя выселять. Но своевременная оплата услуг позволяет отрасли продолжать бесперебойное предоставление услуг украинцам. В условиях карантина министр считает наиболее оптимальным способом оплаты – онлайн.

Читайте такжеВ Украине не будут запрещать оптовую торговлю продуктами питания

«Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством для поддержки населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков. Мы в Минрегионе анализируем данные по срокам и объемам оплаты и будем вовремя об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно», - подчеркнул министр.

Чернышев отметил, что на сегодня все предприятия, организации и учреждения, предоставляющие эти услуги, работают в штатном режиме. А также пояснил, что введение карантина или чрезвычайной ситуации не означает частичное отключение централизованного водоснабжения в населенных пунктах Украины.

Читайте такжеПравительство должно немедленно решить проблему выплат безработным – Нестор

«Действующим законодательством четко определено, что услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу предоставляются непрерывно, кроме времени перерывов на проведение ремонтных и профилактических работ или ликвидации последствий аварии. Сейчас предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в регионах и г. Киеве работают в штатном режиме», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 25 марта продлил карантин до 24 апреля, а также на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.