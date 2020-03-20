Нацбанк для поддержки гривни продал еще $200 миллионов

На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, за три дня на текущей неделе – 738 миллионов долларов.

Национальный банк Украины в четверг, 19 марта, продал на межбанковском валютном рынке 200 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, спрос на валюту продолжает преобладать над предложением вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

В НБУ напомнили, что не планируют вводить ограничения на валютном рынке и обладают достаточным объемом резервов, чтобы сглаживать чрезмерные колебания курса.

На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, за три дня на текущей неделе – 738 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины на пятницу, 20 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,80 гривни/доллар, к евро - на уровне 30,09 гривни/евро.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к закрытию торгов в четверг составили 27,81/27,88 гривни/доллар, к евро – 30,01/30,08 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева 19 марта осталась на уровне предыдущего дня - 28,50 гривни за доллар, в то время как стоимость евро просела до 30,90 гривни.