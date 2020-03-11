В "Укроборонпроме" прогнозируют возможные убытки из-за коронавируса

Гендиректор "Укроборонпрома" сообщил об изменениях финпланов концерна в связи с коронавирусом и финансовым кризисом.

Распространение коронавируса и падение индексов на основных фондовых рынках внесут коррективы в финансовую деятельность государственного концерна "Укроборонпром".

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Об этом во время брифинга заявил гендиректор концерна Айварас Абромавичус.

"Еще до коронавируса, еще до финансового кризиса, который продолжается в мире, у нас были ожидания о 30% роста экспорта и продаж. Но мы уже видим корректировки. Все выставки, на которые мы должны были ехать, в Катаре, в Малайзии, сейчас отменяются", - сказал он.

По словам Абромавичуса, негативные тенденции в мире отразятся на поставке иностранных комплектующих для товаров отечественной "оборонки". Также могут существенно сократиться заказы по авиаперевозке нестандартных грузов, которые выполняет ГП "Антонов".

По словам Абромавичуса, предприятия концерна в январе-феврале показали рост производства на 3%.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.