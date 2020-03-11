"Укроборонпром" не планирует приватизацию "Антонова"

Во время встреч с потенциальными инвесторами он ни разу не услышал предложения или заинтересованности в покупке этого предприятия.

Государственный концерн "Укроборонпром" в данный момент не планирует приватизировать госпредприятие "Антонов". Читайте такжеКабмин подал в Раду новый перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации Об этом во время брифинга заявил гендиректор концерна Айварас Абромавичус. "Сейчас никаких планов по приватизации "Антонова" нет", - сказал он. По словам Абромавичуса, во время многочисленных встреч с потенциальными инвесторами он ни разу не услышал конкретного предложения или заинтересованности в покупке этого предприятия. Справка УНИАН. ГП "Антонов" - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

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