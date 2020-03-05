Кабмин разработает стратегию развития Украины на ближайшие семь лет - Шмыгаль

По словам премьера, на данный момент есть хорошие наработки и идеи по разработке такой стратегии.

Новоизбранный Кабинет министров намерен разработать стратегию развития Украины на ближайшие семь лет.

Об этом заявил во время эфира на одном из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"По преодолению этого кризисного состояния в экономике и бюджете. Сегодня нет пропасти, сегодня есть вызов, который необходимо решить. Поэтому правительство работает и будет работать над решением проблем сегодня. Мы имеем хорошие наработки и идеи по разработке стратегии, которая будет показывать будущее Украины на ближайшие семь лет. Это будет одна из лучших стратегий в мире, но это уже вопрос завтрашнего дня", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также парламент утвердил новый состав Кабинета министров.

Ранее в тот же день Верховная Рада приняла постановление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и отправила в отставку правительство.