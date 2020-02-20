Гривня возобновила рост после вчерашнего падения

Официальная гривня укрепилась к доллару на 4 койпеки, а к евро - на 6 копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 21 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,48 гривни/доллар, то есть, курс гривни вырос на 4 копейки после вчерашнего падения на 8 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 26,42 гривни/евро, что на 7 копеек выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро - на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.