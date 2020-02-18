Гривня немного укрепилась: сколько стоит доллар

Официальный курс гривни укрепился к доллару на 1 копейку, к евро - на 7 копеек.

Национальный банк Украины на среду, 19 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,44 гривни/доллар, что на 1 копейку выше предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 26,43 гривни/евро, что на 7 копеек выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.