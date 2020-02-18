Гривня остановилась: новый курс Нацбанка
08:22, 18 февраля 2020Финансы
69 0
Официальный курс НБУ на 18 февраля: 100 USD – 2444,56 гривни; 100 EUR – 2649,54 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
Читайте такжеГосдолг Украины из-за крепкой гривни сократился до 44% ВВП
100 USD США – 2444,56 (17 февраля – 2444,7)
100 EUR – 2649,54 (17 февраля – 2649,44)
Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.
В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter