Гривня остановилась: новый курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 18 февраля: 100 USD – 2444,56 гривни; 100 EUR – 2649,54 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2444,56 (17 февраля – 2444,7)

100 EUR – 2649,54 (17 февраля – 2649,44)

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.