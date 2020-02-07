В Польше за год выявили более 13 тысяч нелегальных работников из Украины

В прошлом году польские пограничники обнаружили в стране 26,6 тыс. иностранцев, которые нарушили правила пребывания в Польше.

В 2019 году в Польше значительно увеличилось количество проверок легальности пребывания и трудоустройства иностранцев.

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Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, передает “Польское радио”.

Отмечается, что польские пограничники осуществили более 26,7 тыс. проверок законности проживания, охвативших свыше 61,3 тыс. иностранцев. Нарушения обнаружили в 26,6 тыс. лиц. Для сравнения: в 2018 году функционеры Пограничной службы Польши провели 15,8 тыс. таких проверок, которые охватили 36 тыс. иностранцев.

Зато 4094 проверки легальности трудоустройства показали, что более 14,7 тыс. иностранцев работало в Польше незаконно. Среди наиболее частых нарушителей были украинцы – 13,3 тыс., грузины – 476, молдаване – 326 и белорусы – 243.

Напомним, по данным Пограничной службы Польши, в прошлом году польскую государственную границу пересекли 10,4 млн граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пограничной службы Украины, в течение 2019 года больше всего украинцев ездили в Польшу, Россию и Венгрию.