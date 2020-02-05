Пограничники назвали самые популярные страны для путешествий среди украинцев

В ГПСУ рассказали, что украинцы пересекали границу 75 миллионов раз.

В течение 2019 года больше всего украинцев ездили в Польшу, Россию и Венгрию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

При этом, количество лиц, пересекавших границу с Россией, уменьшилось, а путешествия в Венгрию возросли.

"В 2019 году в направлении Польши проследовало 9,9 млн украинцев, что на уровне 2018 года, в Россию - 3,9 млн граждан Украины (уменьшение на 6%), а в Венгрию - 3,4 млн наших соотечественников (на 5% больше). Спрос также продолжают иметь Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1 млн)", - говорится в сообщении.

Среди туристических стран, украинцы предпочли Катар (+37%), Египет (+36%), Грузию (+23%), Турцию (+21%), ОАЭ (+20%), Кипр (+15%).

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Кроме того, отмечалось увеличение потока украинцев в европейские страны. В частности в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 раз больше), Испанию (в 1,6 р.), Грецию (+46%), Францию (+13%), Чехию (+38%).

Также, пограничники отметили увеличение пересечений границы украинцами в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.

В ГПСУ также добавили, что украинцами в течение 2019 года паспортный контроль был пройден 75 миллионов раз. В целом, более 102 млн человек было подвергнуто паспортному контролю.

"При этом от общего количества украинцев сухопутную границу со странами ЕС пересекли около 30,5 млн наших соотечественников, которых как на выезд так и на въезд следовало по 15 млн. Самолетами в 2019 году путешествовало свыше 15 миллионов украинцев (в сравнении с предыдущим годом эта цифра выросла на более чем 3,5 млн человек), при чем как на выезд так и на въезд оформлено по 7,5 млн украинских пассажиров. На сухопутье передовые позиции с выезда украинцами занимают соседние страны", - рассказали пограничники.

Как сообщал УНИАН, Польша в 2019 году увеличила количество отказов украинцам во въезде в страну на 25% в сравнении с предыдущим годом.

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